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    Pad, mediu dur, verde, 356 mm 63690020 Karcher | Kärcher

    Pad circular verde din material abraziv, cu o gaură centrală, utilizat pentru curățarea suprafețelor.

    Tampon lustruire verde, mediu dur, verde, 356 mm, 5 Bucată

    Cod produs: 6.369-002.0

    5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.
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