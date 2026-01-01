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    Tampon polisare rosu 405 mm, mediu moale, rosu, 406 mm, 5 Bucată | Kärcher

    Disc roșu, rotund, cu o gaură centrală, pe un fundal alb.

    Tampon polisare rosu 405 mm, mediu moale, rosu, 406 mm, 5 Bucată

    Cod produs: 6.371-147.0

    De duritate medie pentru curatarea si polisarea tuturor pardoselilor.
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