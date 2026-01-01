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    Teava aspirare, ID 35 69021540 Karcher | Kärcher

    Tub metalic cilindric, argintiu, pe fundal alb.

    teava aspirare, DN 35

    Cod produs: 6.902-154.0

    Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.
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