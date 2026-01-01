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    Teava de aspirare diametru35 69005140 Karcher | Kärcher

    Tub metalic Kärcher, cilindric, cu capăt negru, pe fundal alb.

    Teava de aspirare diametru35

    Cod produs: 6.900-514.0

    Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.
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