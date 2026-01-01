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    Teava de aspirare neagra diametru32 69066180 Karcher | Kärcher

    Tub negru cilindric, lucios, pe fundal alb.

    Teava de aspirare neagra diametru32

    Cod produs: 6.906-618.0

    Conducta de aspirare din metal (DN 32, lungime 0,5 m) cu invelis din plastic negru, adecvat ca extensie, ex. tavane de aspirare.
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