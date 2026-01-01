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    Teava de prelungire, 100 mm 53219710 Karcher | Kärcher

    Tub metalic cilindric, gri, cu filet la un capăt, pe fundal alb.

    Teava de prelungire, 100 mm

    Cod produs: 5.321-971.0

    Prelungire de 100 mm pentru mini-duze unghiulare (60º, 90º, 135º)
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