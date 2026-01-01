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    Teava telescopica de aspirare | Kärcher

    Tub telescopic din metal, cu reglaj, pentru aspirator Kärcher, pe fundal alb.

    Teava telescopica de aspirare

    Cod produs: 6.903-524.0

    Tub telescopic din metal placat cu crom (DN 32, lungime: 0,61-1 m), adecvat ca prelungire, ex. tavane de aspirare.
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