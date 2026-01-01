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    Angle nozzle complete 90A° 45740350 Karcher | Kärcher

    Tub metalic curbat cu filet la un capăt și o piesă neagră la celălalt capăt, pe fundal alb.

    Țeavă unghiulară de sablare 90°

    Cod produs: 4.574-035.0

    Teava unghiulara de sablare de 90° care se poate folosi in combinatie cu toate duzele disponibile. Este necesar si conectorul 4.130-425.0.
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