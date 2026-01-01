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    ABS Telecomanda HDS clasa M 26421570 Karcher | Kärcher

    Cutie de control Kärcher cu două butoane rotative și un comutator roșu pe fundal gri.

    Telecomandă PCH/ABS pentru HDS clasa M

    Cod produs: 2.642-157.0

    Telecomandă pentru aparatele HDS din clasa de mijloc și super cu funcții de pornire/oprire, apă fierbinte/rece și pornire/oprire dozare agent de curățare. Pentru montarea pe perete.
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