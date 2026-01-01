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    ABS Telecomanda cu monede HDS clasa M 26421580 Karcher | Kärcher

    Panou de control Kärcher cu buton rotativ, indicatori de temperatură și simboluri de avertizare pe fundal negru.

    Telecomanda PCH/ABS pentru monede pentru HDS M/S

    Cod produs: 2.642-158.0

    Acceptor de monede pentru aparatele HDS din clasa de mijloc și super, pentru funcționare în regim de auto-servire. Pentru instalarea pe aparat.
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