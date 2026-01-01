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    Set suction tube stainless steel NW35 55 28891920 Karcher | Kärcher

    Două tuburi metalice argintii, paralele, pe fundal alb.

    Țevi de aspirare, 2 părți, NW35 55

    Cod produs: 2.889-192.0

    Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 × 0,55 m)
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