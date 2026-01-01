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    Tija telescopica mini 56-93 cm | Kärcher

    Două bețe de trekking telescopice, argintii, cu mânere verzi și sistem de ajustare.

    Tija telescopica mini 56-93 cm

    Cod produs: 6.999-352.0

    • Mâner din aluminiu reglabil pe înălțime, mânere și buton ergonomice, antiderapante
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