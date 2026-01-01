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    Transmisie completă pentru perii | Kärcher

    Dispozitiv Kärcher pentru curățarea țevilor, cu roți galbene și corp metalic cilindric.

    Transmisie completă pentru perii

    Cod produs: 4.762-584.0

    Acționare hidraulică pentru periile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele nostre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.
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