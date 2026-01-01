Transmisie completă pentru perii | Kärcher

În designul de înaltă calitate și cu durată lungă de viață realizat din oțel inoxidabil și PEEK, acționarea hidraulică pentru periile cilindrice rotative crește capacitățile aparatelor nostre profesionale de curățare cu înaltă presiune - chiar și cele mai mici care furnizează cantități mai mici de apă. Unitatea cu bara de pulverizare integrată pentru evacuarea perfectă a apei permite utilizarea periilor de diferite durități, care sunt foarte ușor de schimbat datorită sistemului de înlocuire rapidă și pot fi cuplate în siguranță la unitate. Unitatea poate fi montată opțional direct pe lancea de pulverizare sau pe o lance telescopică. Accesoriile sunt potrivite, în funcție de versiune, pentru activități solicitante de curățare a instalațiilor solare, a suprafețelor de sticlă, a fațadelor pretențioase și dure, precum și a teraselor cu suprafețe de piatră sau lemn. Pentru curățarea fațadelor, periile sunt orientate automat în sus, reducând astfel efortul fizic pentru utilizator. În plus, opțional, sunt disponibile o protecție împotriva stropilor (4.762-621.0) și o articulație Vario Joint (4.481-042.0).

Acționare hidraulică pentru periile cilindrice rotative Nu este necesar un motor suplimentar pentru actionarea periei. Construcție compactă și greutate redusă. Design de înaltă calitate realizat din oțel inoxidabil și PEEK. Accesorii de periere detașabile Garantează o periere optimă pentru toate suprafețele. Cuplarea sonoră a accesoriilor de periere garantează utilizarea în condiții de siguranță. Codificarea pe culori simplifică selectarea accesoriului de periere corespunzător. Bară de pulverizare integrată Chiar și evacuarea apei de-a lungul întregii lungimi a periei.