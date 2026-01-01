Transmisie completă pentru perii | Kärcher

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Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.762-584.0Acționare hidraulică pentru periile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele nostre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.
Debit transportat (l/h)
350 1000
Temperatura de admisie (°C)
40
Filet de racordare
M 18
Greutate cu ambalaj (kg)
2.1
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Domenii de utilizare