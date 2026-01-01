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    Duze pentru codul 3.637-001, presiune pana la 1100 l/h 47690030 | Kärcher

    Piesă metalică cilindrică cu filet și capăt din plasă, utilizată în echipamente Kärcher.

    Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la1100 l/h

    Cod produs: 4.769-003.0

    Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.
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