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    Vaselina pentru filet duza 62880880 Karcher | Kärcher

    Tub alb de lubrifiant PFAE-FETT cu inscripție galbenă și capac rotund.

    Vaselina pentru filet duza

    Cod produs: 6.288-088.0

    Filetul duzelor de sablare trebuie tratat la intervale regulate de timp cu grasime fara continut de silicon.
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