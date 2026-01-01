Masina municipala Vehicle S75 | Kärcher

Fie că este vorba de utilizarea in timpul iernii sau de întreținere ecologică și irigare, noul Holder S 75 îndeplinește o gamă largă de sarcini de cea mai înaltă calitate pentru tine. Direcția sa articulată garantează o manevrabilitate maximă chiar și în zone înguste sau pe trotuare. Acest lucru permite lucrul agil, precis și direcțional stabil, cu rezultate perfecte. Tracțiunea integrală permanentă distribuie puterea motorului de 75 CP în mod optim tuturor celor patru roți și asigură o tracțiune excelentă. Cu o lățime de spațiu liber de 1,31 metri (în funcție de anvelope), masina municipala poate ajunge cu ușurință în fiecare colț al zonei sale de operare 365 de zile pe an. Chiar și cele mai dificile operațiuni pot fi controlate cu ușurință din cabina confortabilă.

Varietate ridicată pentru tipuri de vehicule, opțiuni constructive și pentru accesorii Utilizare flexibilă și selecție largă de accesorii puternice. Sistemul de schimbare rapidă permite unei persoane să schimbe accesoriile fără a fi nevoie de unelte. Două zone standard (față/spate) de atașare a accesoriilor și o a treia zonă de pentru accesoriile articulate. Cabina ergonomica si confortabila Climatizare optimă a cabinei in orice vreme, cu aer condiționat, încălzire și duze de aer rotative. Vedere panoramică la 360° pentru vizibilitate neobstructionata fără obstacole a zonei de lucru și manevrare sigură. Zonă de lucru aranjată ergonomic. Acces ușor pentru mentenanta Lucrările zilnice de întreținere sunt posibile fără îndepărtarea accesoriilor. Capacul compartimentului motor rabatabil hidraulic permite inclinarea cu masina articulata. Piese laterale pivotante sau pliabile pe partea dreaptă și stângă.