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    Masina municipala Vehicle S75 | Kärcher

    Vehicul utilitar Kärcher, gri, cu cabină închisă și roți mari, pe fundal alb.

    Masina municipala

    Vehicle S75

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 8.343-703.0

    Robust, puternic și pentru orice teren: autoutilitara multifuncționala Holder S 75 este o adevărată putere – vehiculul municipal ideal pentru utilizarea pe tot parcursul anului
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