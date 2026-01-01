Masina municipala Vehicle S75 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina municipala
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 8.343-703.0Robust, puternic și pentru orice teren: autoutilitara multifuncționala Holder S 75 este o adevărată putere – vehiculul municipal ideal pentru utilizarea pe tot parcursul anului
Propulsie
Motorină
Tracțiune
Transmisie integrala
Producator motoare
Deutz
Putere motor (kW)
55
Capacitate cilindru (cm³)
3621
Cilindru
4
Standard emisii
STAGE V
Rezervor combustibil (l)
84
Viteza de conducere (km/h)
- 40
Viteza de lucru (km/h)
- 20
Ampatament (mm)
1827
Greutate totală admisă (kg)
5500
Greutate fără accesorii (kg)
3500
Greutate cu ambalaj (kg)
3500
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
4000 x 1600 x 2300
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare