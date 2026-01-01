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    VehiclePro Klear!Brush RM 891 | Kärcher

    Recipientă galbenă de detergent Kärcher RM 891, cu capac negru și etichetă cu imaginea unei mașini.

    VehiclePro Klear!Brush RM 891

    Cod produs: 6.295-995.0

    VehiclePro Klear!Brush RM 891: Pentru o curățare intensivă, care este delicată cu vopseaua, care ajută la curățarea periilor și le prelungește durata de viață. Accelerează uscarea și este compatibil cu VDA.
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