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    VehiclePro Klear!Brush RM 891 | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher RM 895, utilizat pentru soluții de curățare.

    VehiclePro Klear!Brush RM 891

    Cod produs: 6.295-997.0

    VehiclePro Klear! Brush RM 891: Pentru o curățare intensivă și sigură pentru suprafețele vopsite.
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