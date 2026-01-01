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    VehiclePro Klear!Dry RM 893 | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 893, albastru, cu capac negru și etichetă detaliată.

    VehiclePro Klear!Dry RM 893

    Cod produs: 6.296-001.0

    Indepărtează rapid pelicula de apă pe suprafețe mari pentru a oferi rezultate optime de uscare. Utilizați cu moderație, rezistent la îngheț (–10 °C), compatibil VDA.
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