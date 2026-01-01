VehiclePro Klear!Foam RM 892 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-998.0VehiclePro Klear!Foam RM 892: Proprietăți excelente de spumare. Putere mare de îndepărtare a murdăriei, ușor de clătit, compatibil cu substanțe auxiliare de uscare și ceară. Conform VDA și delicat cu vopseaua.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
10
Greutate (kg)
10.4
Greutate cu ambalaj (kg)
11.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
287 x 150 x 329
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Garanția Legală
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare