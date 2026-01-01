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    VehiclePro Klear!Foam RM 892 | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 892, capac negru, lichid albastru-verde, etichetă cu detalii produs.

    VehiclePro Klear!Foam RM 892

    Cod produs: 6.295-998.0

    VehiclePro Klear!Foam RM 892: Proprietăți excelente de spumare. Putere mare de îndepărtare a murdăriei, ușor de clătit, compatibil cu substanțe auxiliare de uscare și ceară. Conform VDA și delicat cu vopseaua.
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