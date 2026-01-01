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    VehiclePro Klear!Glow RM 894 | Kärcher

    Recipientă de detergent Kärcher RM 694, de culoare roz, cu capac negru și etichetă cu imagini și text.

    VehiclePro Klear!Glow RM 894

    Cod produs: 6.295-993.0

    VehiclePro Klear!Glow RM 894: Pentru o protecție remarcabilă a vopselei împotriva elementelor. Cu un efect special de luciu ridicat și o conservare de lungă durată cu utilizare minimă. Conform VDA.
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