☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    VehiclePro Klear!PreWash RM 890 | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 890, capac negru, lichid albastru-verde, etichetă cu imagini și text.

    VehiclePro Klear!PreWash RM 890

    Cod produs: 6.296-003.0

    VehiclePro Klear!Prespălare RM 890: Alcalin, îndepărtează murdăria, grăsimile și insectele în cel mai scurt timp. Conform VDA și potrivit pentru toate sistemele de apă procesată și toate tipurile de duritate a apei.
    Solicită o ofertă