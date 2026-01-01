VehiclePro Klear!PreWash RM 890 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.296-003.0VehiclePro Klear!Prespălare RM 890: Alcalin, îndepărtează murdăria, grăsimile și insectele în cel mai scurt timp. Conform VDA și potrivit pentru toate sistemele de apă procesată și toate tipurile de duritate a apei.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
12
Greutate (kg)
10.7
Greutate cu ambalaj (kg)
11.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
287 x 150 x 329
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Garanția Legală
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare