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    Velcro holder 40 cm | Kärcher

    Două capete de mop din plastic gri cu elemente turcoaz, pe fundal alb.

    Velcro holder 40 cm

    Cod produs: 6.999-271.0

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