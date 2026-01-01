Sistem de filtrare a apeiWPC 100 RO | Kärcher

Cu sistemul WPC 100 RO de tratare a apei, o soluție de osmoză inversă este acum disponibilă și pentru gama noastră WPD de dozatoare de apă. Sistemul poate fi integrat direct în dozatorul de apă și permite astfel utilizarea dispozitivelor WPD în regiuni care nu au acces la apă potabilă de la robinet. Este posibilă și instalarea direct sub chiuvetă — fie în combinație cu un dozator de apă, fie ca soluție autonomă. Cu toate acestea, nu este necesar un rezervor de stocare separat. WPC 100 RO funcționează, de asemenea, extrem de eficient, deoarece produce aproximativ 70% mai puțină apă reziduală în comparație cu produsele concurente.

Integrare optimă într-un dozator de apă din gama WPD Acest lucru face posibilă utilizarea dozatoarelor WPD chiar și în regiunile în care apa de la robinet nu este potabilă. Soluție cu osmoză inversă pentru integrarea în aparatele din gama WPD Apă potabilă pură acolo unde este necesară. Poate fi instalat direct în dulapul de sub chiuvetă Pentru apă potabilă sigură din punct de vedere igienic, care poate fi utilizată atât pentru băut cât și pentru gătit. Operare facilă și intuitivă. Disponibil fie în combinație cu un dozator de apă, fie ca soluție independentă.