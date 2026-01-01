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    Sistem de filtrare a apeiWPC 100 RO | Kärcher

    Filtru de apă Kärcher cu trei cartușe, montat pe suport metalic, etichete vizibile pentru carbon activ și PP-Filtru.

    Sistem de filtrare a apei

    WPC 100 RO

    Cod produs: 1.024-510.0

    Sistemul de tratare a apei WPC 100 RO poate fi combinat cu un dozator de apă din gama WPD. Filtrarea cu membrană în cinci etape garantează apă potabilă sigură din punct de vedere al igienei.
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