Sistem de filtrare a apeiWPC 100 RO | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Sistem de filtrare a apei
Cod produs: 1.024-510.0Sistemul de tratare a apei WPC 100 RO poate fi combinat cu un dozator de apă din gama WPD. Filtrarea cu membrană în cinci etape garantează apă potabilă sigură din punct de vedere al igienei.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
110 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Presiunea de admisie a apei (MPa / bar)
0.1 - 0.3 / 1 - 3
Putere (W)
80
Capacitatea filtrului (l/h)
100
Temperatura maxima de alimentare (°C)
5 - max. 38
Culoarea
Alb
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
372 x 240 x 530
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare