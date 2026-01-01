Dozator de apa WPD 200 Adv. Black | Kärcher

Dozatorul nostru de apă WPD 200 Adv Black furnizează în mod fiabil apă plată pentru până la 100 de persoane la 4 niveluri diferite de temperatură (apă răcită și ambientală, caldă și foarte fierbinte), în funcție de nevoile dumneavoastră individuale. Unitatea avansată de masă cu carcasă neagră are un ecran ușor de citit și poate fi operată fie cu filtre Active-Pure, fie cu Hy-Protect disponibile separat la Kärcher. Apa reziduală din tava de picurare este evacuată direct în conducta de apă uzată, integrarea unei pompe și ieșirea într-un recipient sunt, de asemenea, posibile. Mașina este curățată prin dezinfecția termică brevetată a pieselor prin care se transporta apă, funcțiile utile de economisire a energiei (modurile de reducere a energiei și de stand-by) sunt integrate ca standard.

Afișaj color multifuncțional cu butoane senzoriale Utilizare ușoară: gamă de temperaturi, concentrație de CO₂, indicator de schimbare a filtrului și galerie de imagini individuale. Zona de distribuire foarte mare Suprafață de dozare cu înălțime de până la 30 cm pentru umplerea comodă a containerelor. Tipuri suplimentare de apă Volumele distribuite pot fi porționate Volumul dozat poate fi reglat la dimensiunea vasului de baut: 0,2 litri pentru cesti/pahare: 0,5 litri sau 1 litru pentru sticle.