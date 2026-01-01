Dozator de apa WPD 200 Adv. S Black | Kärcher

Echipat cu un sistem patentat de curățare termică, o pompă integrată și funcții eficiente de economisire a energiei (moduri de energie redusă și stand-by), precum și un afișaj transparent. Dozatorul nostru de apă WPD 200 Adv S Black impresionează prin caracterisiti standard dar si cu cele suplimentare care sunt foarte utile și convenabile. Dozatorul de apa model Advanced de culoare neagră este potrivit pentru până la 100 de persoane și furnizează apă la temperatura ambientală, rece, apă caldă și extra fierbinte, apă acidulata medie sau clasică, în orice moment, prin apăsarea unui buton. Apa reziduală din tava de picurare este eliminată în conducta de apă uzată sau într-un recipient integrat in suportul de podea, disponibil la cerere. Se poate alege între filtrul Active-Pure sau Hy-Protect de la Kärcher.

Afișaj color multifuncțional cu butoane senzoriale Utilizare ușoară: gamă de temperaturi, concentrație de CO₂, indicator de schimbare a filtrului și galerie de imagini individuale. Zona de distribuire foarte mare Zona de distribuire mare de pana la 30 cm. Permite umplerea usoara chiar a recipientelor mari. Tipuri suplimentare de apă Apă carbogazoasă (Medium și Classic), apă caldă și foarte caldă. Volumele distribuite pot fi porționate Volumul dozat poate fi reglat la dimensiunea vasului de baut: 0,2 litri pentru cesti/pahare: 0,5 litri sau 1 litru pentru sticle.