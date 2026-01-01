☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Dozator de apa WPD 200 Adv. S Black | Kärcher

    Distribuitor de apă Kärcher Professional negru, cu pahar transparent pe suport. Are butoane pentru apă la temperaturi diferite.

    Premii și gamă exclusivă

    European Aqua Awards 2018
    vendies winner best innovation award 2017 oth 1 118214 CMYK

    Dozator de apa

    WPD 200 Adv. S Black

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.024-935.0

    Dozatorul de apă WPD 200 Adv S Black pentru până la 100 de persoane furnizează 6 tipuri de apă (ambientală, răcită, fierbinte și extra fierbinte, dar si apă acidulata medie sau clasică).
    Solicită o ofertă