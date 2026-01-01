Dozator de apa WPD 200 Adv. S White | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Dozator de apa
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.024-934.0WPD 200 AdvS White este un dozator de apă pentru până la 100 de persoane si furnizează apă proaspătă în 6 tipuri diferite de apă. Cu curatare termica si display patentat.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50
Presiune intrare (bar)
1.5 - 6
Volum apa (l/h)
120
Performanță de răcire (l/h)
65
Alimentare apa potabila fierbinte (l/h)
10
Puterea motorului (W)
1900
Lichid de racire
R290
Apa calda
da
Apa rece
da
Apa neracita
da
Greutate fără accesorii (kg)
26.4
Greutatea cu accesorii (kg)
26.7
Greutate cu ambalaj (kg)
29.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
545 x 365 x 465
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare