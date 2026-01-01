☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Dozator de apa WPD 200 Adv. S White | Kärcher

    Distribuitor de apă Kärcher Professional, alb, cu panou de control digital și robinet integrat.

    Premii și gamă exclusivă

    European Aqua Awards 2018
    vendies winner best innovation award 2017 oth 1 118214 CMYK

    Dozator de apa

    WPD 200 Adv. S White

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.024-934.0

    WPD 200 AdvS White este un dozator de apă pentru până la 100 de persoane si furnizează apă proaspătă în 6 tipuri diferite de apă. Cu curatare termica si display patentat.
    Solicită o ofertă