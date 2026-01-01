Dozator de apa WPD 200 Adv. S White | Kärcher

Dozatorul nostru de apă WPD 200 Adv S White este o unitate de masa pentru furnizarea cu apă rece și ambientală, plată sau carbogazoasă (medie și clasică), precum și apă caldă și extra fierbinte a până la 100 de persoane. Are un sistem patentat de curățare termică, pompă, afișaj transparent, funcții eficiente de economisire a energiei (moduri cu energie redusă și stand-by), precum și eliminarea apei reziduale din tava de picurare direct în conducta de apă uzată (in pachetul standard). Pentru filtrarea apei Kärcher oferă posibilitatea de a alege un filtru Active-Pure și Hy-Protect, care trebuie achiziționat separat. Integrarea unui suport de podea și a scurgerii într-un recipient poate fi, de asemenea, realizată la cerere.

Afișaj color multifuncțional cu butoane senzoriale Utilizare ușoară: gamă de temperaturi, concentrație de CO₂, indicator de schimbare a filtrului și galerie de imagini individuale. Zona de distribuire foarte mare Zona de distribuire mare de pana la 30 cm. Permite umplerea usoara chiar a recipientelor mari. Tipuri suplimentare de apă Apă carbogazoasă (Medium și Classic), apă caldă și foarte caldă. Volumele distribuite pot fi porționate Volumul dozat poate fi reglat la dimensiunea vasului de baut: 0,2 litri pentru cesti/pahare: 0,5 litri sau 1 litru pentru sticle.