Dozator de apa WPD 200 Adv. White | Kärcher

Dozatorul nostru de apă WPD 200 Adv White este potrivit pentru până la 100 de persoane și furnizează apă plată proaspăt răcită și ambientală, fierbinte și extra fierbinte, la atingerea unui buton. Dozatorul de apa este echipat cu un sistem patentat de curățare termică și evacuare directă a apei reziduale din tava de picurare în conducta de apă uzată - interventia echipei de service este prin urmare foarte scăzuta. Apa este filtrată folosind un filtru Active-Pure sau Hy-Protect, care sunt disponibile separat de la Kärcher. Un suport de podea și o pompă sunt, de asemenea, opționale. La cerere este posibilă și scurgerea apei reziduale într-un recipient. Funcțiile utile de economisire a energiei (modurile cu energie redusă și stand-by) sunt integrate standard.

Afișaj color multifuncțional cu butoane senzoriale Utilizare ușoară: gamă de temperaturi, concentrație de CO₂, indicator de schimbare a filtrului și galerie de imagini individuale. Zona de distribuire foarte mare Suprafață de dozare cu înălțime de până la 30 cm pentru umplerea comodă a containerelor. Tipuri suplimentare de apă Volumele distribuite pot fi porționate Volumul dozat poate fi reglat la dimensiunea vasului de baut: 0,2 litri pentru cesti/pahare: 0,5 litri sau 1 litru pentru sticle.