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    Dozator de apa WPD 200 Adv. White | Kärcher

    Distribuitor de apă Kärcher Professional, alb, cu panou frontal argintiu și butoane pentru temperaturi diferite.

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    Dozator de apa

    WPD 200 Adv. White

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.024-936.0

    WPD 200 Adv White furnizează apă plată la 4 niveluri diferite de temperatură, de la rece la foarte fierbinte si este dotat cu display si curatare termica.
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