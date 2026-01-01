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    Dozator de apa WPD 200 Basic Black | Kärcher

    Dozator de apă Kärcher Professional, negru, cu pahar transparent pe suportul frontal.

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    Dozator de apa

    WPD 200 Basic Black

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.024-931.0

    Dozator de apă WPD 200 Basic Black furnizează apă plată rece și ambientală la 100 de persoane, cu funcții de economisire a energiei, curățare chimică și tavă de picurare. .
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