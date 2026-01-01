Dozator de apa WPD 200 Basic Black | Kärcher

Echipat cu funcții utile de economisire a energiei (moduri de energie redusă și de așteptare), precum și o tavă de picurare integrată, dozatorul nostru de apă WPD 200 Basic Black furnizează la până la 100 de persoane în orice moment apă plată ambientală și răcită. Unitatea de bază de masă,de culoare neagra, care economisește spațiu, poate fi operată cu un filtru Active-Pure sau Hy-Protect de la Kärcher, care trebuie achiziționat separat. Un suport de podea și o pompă, precum și kituri pentru a scurge apa din tava de picurare într-un recipient sau direct într-o conductă de apă uzată, sunt, de asemenea, disponibile. Mașina este curățată chimic.

Echipamente de baza Utilizare simpla, usoara cu ajutorul butoanelor sensibile Zona de distribuire foarte mare Zona de distribuire mare de pana la 30 cm. Permite umplerea usoara chiar a recipientelor mari.