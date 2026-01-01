Dozator de apa WPD 200 Basic S White | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Dozator de apa
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.024-932.0Furnizează 3 tipuri de apă (rece,ambientală, plată și acidulata). Dozatorul de apă WPD 200 Basic S White este o unitate de masă si are curățare chimică, tavă de picurare și pompă.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50
Presiune intrare (bar)
1.5 - 6
Volum apa (l/h)
120
Performanță de răcire (l/h)
65
Puterea motorului (W)
300
Lichid de racire
R290
Apa rece
da
Apa neracita
da
Apa rece cu carbonizare
da
Greutate fără accesorii (kg)
24.4
Greutatea cu accesorii (kg)
24.7
Greutate cu ambalaj (kg)
27.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
545 x 365 x 465
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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