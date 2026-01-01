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    Dozator de apa WPD 200 Basic S White | Kärcher

    Distribuitor de apă Kärcher Professional alb, cu pahar transparent pe tavă. Are butoane pentru apă ambientală, răcită și carbogazoasă.

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    Dozator de apa

    WPD 200 Basic S White

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.024-932.0

    Furnizează 3 tipuri de apă (rece,ambientală, plată și acidulata). Dozatorul de apă WPD 200 Basic S White este o unitate de masă si are curățare chimică, tavă de picurare și pompă.
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