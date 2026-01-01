Dozator de apa WPD 200 Basic S White | Kärcher

Funcțiile eficiente de economisire a energiei (modurile cu energie redusă și stand-by) asigură costuri de operare foarte mici ale dozatorului nostru de apă WPD 200 Basic S White, care este potrivit pentru alimentarea cu apă pentru până la 100 de persoane. Unitatea de bază de masă, de culoare albă, furnizează apă rece sau ambientală, plată sau acidulata, la atingerea unui buton. Apa este filtrată folosind un filtru Active-Pure sau Hy-Protect, care sunt disponibile separat de la Kärcher. O tavă de picurare și o pompă sunt deja integrate, un suport de podea precum și kituri pentru scurgerea apei reziduale într-un recipient sau direct în conducta de apă uzată sunt, de asemenea, disponibile la cerere. Mașina este curățată chimic.

Echipamente de baza Utilizare simpla, usoara cu ajutorul butoanelor sensibile Zona de distribuire foarte mare Zona de distribuire mare de pana la 30 cm. Permite umplerea usoara chiar a recipientelor mari. Tipuri suplimentare de apă