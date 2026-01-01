Dozator de apaWPD 200 Basic White | Kärcher

Dozatorul de apă WPD 200 Basic White furnizează apă plată rece și ambientală pentru până la 100 de persoane. Unitatea de bază pentru masă de culoare alba este furnizată cu o tavă de picurare iar numeroase alte configurații sunt, de asemenea, disponibile la cerere. De exemplu, cu un kit corespunzător, apa reziduală din tava de picurare poate fi scursă direct într-un recipient sau evacuată în conducta de apă uzată. Dacă este necesar, o pompă și un suport de podea sunt, de asemenea, disponibile pentru a fi achiziționate separat. Apa este filtrată fie folosind un filtru Active-Pure sau Hy-Protect de la Kärcher. Sunt incluse și funcții utile de economisire a energiei (moduri de energie redusă și de așteptare). Mașina este curățată chimic.

Echipamente de baza Utilizare simpla, usoara cu ajutorul butoanelor sensibile Zona de distribuire foarte mare Zona de distribuire mare de pana la 30 cm. Permite umplerea usoara chiar a recipientelor mari.