Dozator de apaWPD 200 Basic White | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Dozator de apa
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.024-930.0Dozatoar de apă WPD 200 Basic White cu tavă de picurare integrată și funcții de economisire a energiei. Furnizează apă rece și ambientală pentru max. 100 pers. Curățare chimică.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50
Presiune intrare (bar)
1.5 - 6
Volum apa (l/h)
120
Performanță de răcire (l/h)
65
Puterea motorului (W)
300
Lichid de racire
R290
Apa rece
da
Apa neracita
da
Greutate fără accesorii (kg)
23.6
Greutatea cu accesorii (kg)
23.9
Greutate cu ambalaj (kg)
27.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
545 x 365 x 465
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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