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    Dozator de apaWPD 200 Basic White | Kärcher

    Dozator de apă Kärcher Professional alb, cu pahar transparent pe suportul frontal.

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    Dozator de apa

    WPD 200 Basic White

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.024-930.0

    Dozatoar de apă WPD 200 Basic White cu tavă de picurare integrată și funcții de economisire a energiei. Furnizează apă rece și ambientală pentru max. 100 pers. Curățare chimică.
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