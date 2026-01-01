Dozator de apa WPD 25 | Kärcher

Mic, compact, economisind spațiu: dozatorul nostru de apă WPD 25 este ideal pentru utilizarea în spații cu suprafață limitată, cum ar fi sălile de ședințe, bucătăriile de birou, sălile de așteptare sau magazinele de vânzare cu amănuntul. Conectat pur și simplu la rețeaua de apă potabilă, acesta pune la dispoziția personalului, pacienților sau oaspeților, în orice moment, apă plată răcită sau la temperatura camerei, de o calitate igienică impecabilă. Substanțele nocive și cele care afectează gustul, precum clorul sau metalele grele, precum și microorganismele și bacteriile, sunt filtrate în mod fiabil de filtrul Hy-Pure-Plus, extrem de eficient și îmbunătățit în continuare. Combinația dintre cărbunele activ și membrana de ultrafiltrare asigură astfel apă proaspătă, cu un gust excelent.

Model compact Se încadrează perfect acolo unde spațiul disponibil este limitat. Concept intuitiv de operare cu butoane ușor de citit prevăzute cu senzori. Zonă de dozare ușor identificabilă pentru poziționarea optimă a vasului de băut. Filtru Hy-Pure-Plus care include filtru cu cărbune activ și filtru ultra Filtrul Active-Pure asigură cel mai bun gust și îndepărtează clorul și metalele grele din țevi. Ultrafiltrul protejează împotriva bacteriilor și virușilor. Curățare chimică a tuturor conductelor prin care trece apa, a modulului de răcire și a duzei de ieșire a apei. Plăcere accesibilă Accesul ușor la toate componentele permite autoservirea. Autoservirea economisește muncă de service inutilă și, prin urmare, bani. Fără costuri de manipulare și transport în comparație cu apa îmbuteliată. Apă proaspătă pentru orice ocazie și orice gust Pentru apă potabilă sigură din punct de vedere igienic, care poate fi utilizată atât pentru băut cât și pentru gătit.