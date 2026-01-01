Dozator de apa WPD 25 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Dozator de apa
Cod produs: 1.024-407.0
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50
Presiune intrare (bar)
1.5 - 6
Volum apa (l/h)
120
Performanță de răcire (l/h)
25
Rezervă de apă
3/4″
Lungimea cablului (m)
2
Puterea motorului (W)
200
Temperatura de admisie (°C)
5 - up to 30
Lichid de racire
R290
Cantitate de lichid de racire (kg)
0.03
Apa rece
da
Apa neracita
da
Numar utilizatori
30
Inaltimea orificiului de evacuare a apei (mm)
290
Culoarea
Alb
Greutate fără accesorii (kg)
16.7
Greutatea cu accesorii (kg)
17.5
Greutate cu ambalaj (kg)
20.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
449 x 298 x 399
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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