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    Dozator de apa WPD 25 S | Kärcher

    Dispenser de apă Kärcher alb, cu panou frontal argintiu și buton rotund pe tavă.

    Dozator de apa

    WPD 25 S

    Cod produs: 1.024-408.0

    • Cu filtru combinat Hy Pure Plus
    • Capacitate de răcire de 25 l/h pentru până la 30 de utilizatori
    • Capacitate de răcire de 25 l/h pentru până la 30 de utilizatori
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