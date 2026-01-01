Dozator de apa WPD 25 S | Kärcher

Mic, compact, economisind spațiu: dozatorul nostru de apă WPD 25 Sparkle se potrivește chiar și în cele mai mici spații din birouri și săli de așteptare, în magazine și holurile hotelurilor. Fie că este vorba de apă plată sau carbogazoasă, aparatul asigură în orice moment apă potabilă răcită, proaspătă și impecabil de igienică pentru până la 30 de persoane. Substanțele nocive și cele care afectează gustul, precum clorul sau metalele grele, microorganismele și bacteriile, sunt filtrate în mod fiabil de filtrul nostru extrem de eficient Hy-Pure-Plus. Filtrul Hy-Pure-Plus, compus din cărbune activ și un ultrafiltru, asigură astfel o apă potabilă de o calitate excepțională și cu un gust excelent.

Model compact Se încadrează perfect acolo unde spațiul disponibil este limitat. Concept intuitiv de operare cu butoane ușor de citit prevăzute cu senzori. Zonă de dozare ușor identificabilă pentru poziționarea optimă a vasului de băut. Filtru Hy-Pure-Plus care include filtru cu cărbune activ și filtru ultra Filtrul Active-Pure asigură cel mai bun gust și îndepărtează clorul și metalele grele din țevi. Ultrafiltrul protejează împotriva bacteriilor și virușilor. Curățare chimică a tuturor conductelor prin care trece apa, a modulului de răcire și a duzei de ieșire a apei. Plăcere accesibilă Accesul ușor la toate componentele permite autoservirea. Autoservirea economisește muncă de service inutilă și, prin urmare, bani. Fără costuri de manipulare și transport în comparație cu apa îmbuteliată. Apă proaspătă pentru orice ocazie și orice gust Pentru apă potabilă sigură din punct de vedere igienic, care poate fi utilizată atât pentru băut cât și pentru gătit.