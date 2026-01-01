☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Dispozitiv pentru eliminarea ierbii dintre pavele WR 10 21140160 | Kärcher

    Duza rotativă din metal cu perforații, atașată la un mâner gri, pe fundal alb.

    WR 10

    Cod produs: 2.114-016.0

    În combinație cu aparatele de înaltă presiune cu încălzire, dispozitivul nostru WR 10 pentru îndepărtarea buruienilor permite îndepărtarea rapidă și completă a buruienilor. Cu cap de pulverizare de 10 cm și adaptor pentru duze.
    Solicită o ofertă