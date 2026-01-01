Dispozitiv pentru eliminarea ierbii dintre pavele WR 10 21140160 | Kärcher

Apa caldă de până la 98°C de la un aparat de curățat cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher și dispozitivul nostru de îndepărtare a buruienilor WR 10 cu cap de pulverizare de 10 centimetri garantează îndepărtarea eficace și eficientă a buruienilor chiar și în spații înguste. Un adaptor integrat pentru duze asigură un debit optim al apei calde și permite, de asemenea, utilizarea oricăruia dintre aparatele noastre de înaltă presiune. Designul compact și ușor al dispozitivului de îndepărtare a buruienilor vă simplifică munca și vă permite să lucrați fără efort, timp mai îndelungat, fără întrerupere.

Îndepărtarea eficientă a buruienilor cu combinația optimă a dispozitivului de îndepărtare a buruienilor și aparatul de curățat cu înaltă presiune cu încălzire Adaptor integrat pentru duze pentru volumul corect de apă pentru fiecare aparat de curățat cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher. Cea mai nouă tehnologie pentru arzător de la Kärcher asigură temperatura optimă a apei pentru îndepărtarea buruienilor (până la 98°C). Dispozitiv de îndepărtare a buruienilor, cu design compact și ușor Designul compact permite lucrul în spații limitate. Designul ușor reduce efortul pentru utilizator și permite intervale de lucru mai lungi.