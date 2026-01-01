Dispozitiv pentru eliminarea ierbii dintre pavele WR 100 21140150 | Kärcher

Ideal pentru îndepărtarea buruienilor pe zone mai mari, cum ar fi alei sau parcări, dispozitivul nostru de îndepărtare a buruienilor WR 100 își demonstrează punctele forte în special în combinație cu unul dintre aparatele nostre de curățare cu înaltă presiune cu încălzire. Temperatura optimă a apei de până la 98°C garantează îndepărtarea eficientă și foarte comodă a buruienilor din jur nedorite. Cu dispozitivul de îndepărtare a buruienilor cu o lățime de 100 cm, cu distribuție uniformă a apei, lucrați rapid, economisind astfel timp, în timp ce adaptorul integrat pentru duze garantează întotdeauna un volum perfect de apă, indiferent de aparatul de curățat cu înaltă presiune cu încălzire utilizat. Șasiul în cauză vă ușurează considerabil sarcina, asigurând astfel un confort maxim de lucru.

Îndepărtarea eficientă a buruienilor cu combinația optimă a dispozitivului de îndepărtare a buruienilor și aparatul de curățat cu înaltă presiune cu încălzire Adaptor integrat pentru duze pentru volumul corect de apă pentru fiecare aparat de curățat cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher. Cea mai nouă tehnologie pentru arzător de la Kärcher asigură temperatura optimă a apei pentru îndepărtarea buruienilor (până la 98°C). Pentru eliminarea buruienilor în timp scurt pe suprafețe mai mari Bară cu duze de 100 cm, cu distribuţie uniformă a apei şi suprafață mare de acoperire. Şasiu integrat pentru confort maxim de lucru.