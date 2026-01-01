Dispozitiv pentru eliminarea ierbii dintre pavele WR 100 21140150 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.114-015.0Îndepărtare confortabilă și rapidă a buruienilor: Dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 100 cu șasiu, bară cu duze cu lățime de 100 cm și adaptor integrat pentru duze pentru utilizare cu aparate de înaltă presiune cu încălzire.
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate (kg)
1.2
Greutate cu ambalaj (kg)
2.8
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Domenii de utilizare