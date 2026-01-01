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    Dispozitiv pentru eliminarea ierbii dintre pavele WR 100 21140150 | Kärcher

    Accesoriu Kärcher cu două roți și mâner pentru curățare, realizat din metal.

    WR 100

    Cod produs: 2.114-015.0

    Îndepărtare confortabilă și rapidă a buruienilor: Dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 100 cu șasiu, bară cu duze cu lățime de 100 cm și adaptor integrat pentru duze pentru utilizare cu aparate de înaltă presiune cu încălzire.
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