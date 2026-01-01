Dispozitiv pentru eliminarea ierbii dintre pavele WR 20 21140140 | Kärcher

Rapid, complet și confortabil: dispozitivul nostru de îndepărtare a buruienilor WR 20 își demonstrează adevărata abilitate atunci când este combinat cu un aparat de curățare cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher. Pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor, aparatul de curățare cu înaltă presiune asigură o temperatură optimă a apei de 98°C. Adaptorul pentru duze garantează un debit optimizat al apei calde la lancea cu lățimea de 20 cm, facilitând astfel îndepărtarea durabilă a buruienilor nedorite.

Compatibilitate optimizată a aparatului de curățare cu înaltă presiune și a lăncii pentru buruieni pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor Adaptorul integrat pentru duze garantează un debit constant de apă de-a lungul întregii baghete cu duze. Cea mai nouă tehnologie pentru arzător asigură temperatura optimă a apei pentru îndepărtarea buruienilor (până la 98°C). Design compact al lăncii pentru buruieni Designul compact permite utilizarea în spații înguste.