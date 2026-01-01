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    Dispozitiv pentru eliminarea ierbii dintre pavele WR 20 21140140 | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu mâner gri și bară metalică în formă de T, pe fundal alb.

    WR 20

    Cod produs: 2.114-014.0

    Pentru îndepărtarea completă a buruienilor: Dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 20 pentru utilizarea cu un aparat de înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher. Echipat cu o bară cu duze de 20 cm lățime și adaptor pentru duze.
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