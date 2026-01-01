Dispozitiv pentru eliminarea ierbii dintre pavele WR 50 21140130 | Kärcher

Îndepărtarea eficientă și fără efort a buruienilor: Pur și simplu atașați dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 50 la aparatul de curățat cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher și îndepărtați complet buruienile deranjante cu ușurință și pentru o lungă perioadă de timp. Aparatul de curăţat cu înaltă presiune asigură o temperatură optimă de 98°C pentru îndepărtarea buruienilor, în timp ce adaptorul pentru duze asigură un debit optim de apă la bara cu duze cu lățimea de 50 cm. Datorită kitului ajustabil de fixare a roții pentru lance, puteți lucra confortabil și fără efort pentru perioade mai lungi.

Kit ajustabil de fixare a roților inclus Operare confortabilă și fără efort pe perioade mai lungi de utilizare. O distanță optimă de lucru față de sol este garantată în permanență. Compatibilitate optimizată a aparatului de curățare cu înaltă presiune și a lăncii pentru buruieni pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor Adaptorul integrat pentru duze garantează volumul corect al apei în funcţie de aparatul de curățat cu înaltă presiune utilizat. Cea mai nouă tehnologie pentru arzător asigură temperatura optimă a apei pentru îndepărtarea buruienilor (până la 98°C). Design compact al lăncii pentru buruieni Designul compact permite utilizarea în spații înguste.