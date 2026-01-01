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    Dispozitiv pentru eliminarea ierbii dintre pavele WR 50 21140130 | Kärcher

    Accesoriu Kärcher cu două roți mari și mâner gri, pe un fundal alb.

    WR 50

    Cod produs: 2.114-013.0

    În combinație cu un aparat de curățare cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher, dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 50 cu lățimea de 50 cm este ideal pentru îndepărtarea buruienilor. Acesta este dotat cu un șasiu ajustabil și adaptor pentru duze.
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