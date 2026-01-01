Dispozitiv pentru eliminarea ierbii dintre pavele WR 50 21140130 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.114-013.0În combinație cu un aparat de curățare cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher, dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 50 cu lățimea de 50 cm este ideal pentru îndepărtarea buruienilor. Acesta este dotat cu un șasiu ajustabil și adaptor pentru duze.
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate (kg)
2.2
Greutate cu ambalaj (kg)
3.5
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Domenii de utilizare