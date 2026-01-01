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    Aspirator de geamuri profesional WVP 10 Adv 16335600 Karcher | Kärcher

    Set de curățare ferestre Kärcher, include aspirator, detergent, pulverizator, accesorii și încărcător.

    Aspirator geamuri profesional

    WVP 10 Adv

    Cod produs: 1.633-560.0

    Multumita design-ului inovator, noul model profesional de aspirator de geamuri, WVP 10 Advanced, curata neintrerupt toate tipurile de suprafete cat si deasupra capului.