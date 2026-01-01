Aspirator de geamuri profesional WV 10 *EU 16335500 Karcher | Kärcher

Aspiratorul de geamuri profesional WVP 10 functioneaza cu acumulator Li-Ion de 3,6V este un model cu greutate redusa ce permite curatarea fara efort, la standarde profesionale. Design-ul duzei de aspirare permite o curatare multi-directionala - verticala, orizontala si deasupra capului - a oricaror suprafete plate si netede, precum geamuri, vitrine, placi, etc. Manerul moale si greutatea redusa, de doar 0,7 kg a aparatului permit o aplicare confortabila. Rezervorul de colectare a apei murdare are o capacitate de 200 ml, ceea ce permite o curatare pe perioade mai lungi. Acest rezervor se poate curata foarte usor si complet igienic, existand posibilitatea de a fi spalat chiar si in masina de spalat vase. Setul de livrare cuprinde acumulatorul, incarcatorul, detergenti, sticla cu pulverizator si o laveta de microfibra. Modelele superioare includ un acumulator de rezerva, o duza de aspirare mica si un incarcator rapid care incarca acumulatorul in 60 minute comparativ cu timpul de incarcare standard de 180 minute.

Usor si ergonomic Potrivit pentru toate tipurile de suprafețe netede - orizontale, verticale sau chiar deasupra capului. Manipulare confortabilă și ușor de manevrat. Manipulare sigură și plăcută datorită mânerului din cauciuc. Baterie detașabilă, înlocuibilă Starea de încărcare este afișată de 3 LED-uri deasupra comutatorului ON / OFF. Curățarea usoara a marginilor Rezultate de curățare fără urme până la margine, datorită distanțierului reglabil manual. Rezervor mare de apă murdară Reduce întreruperile de lucru datorită golirii frecvente a rezervorului, crescând astfel productivitatea. Reduce întreruperile activității datorită golirii frecvente, crescând astfel productivitatea.