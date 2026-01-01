Aspirator de geamuri profesional WV 10 *EU 16335500 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator geamuri profesional
Cod produs: 1.633-550.0Multumita design-ului inovator, noul model profesional de aspirator de geamuri, WVP 10, curata fara restrictii suprafetele plate si netede pe verticala, orizontala cat si deasupra capului.
Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
280
Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
200
Durata de încărcare al acumulatorului (min)
180
Timpul de lucru al acumulatorului (min)
35
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion detașabilă
Tensiune acumulator (V)
3.7
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
1
Greutate cu ambalaj (kg)
2
Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
280 x 130 x 335
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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