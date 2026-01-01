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    Aspirator de geamuri profesional WV 10 *EU 16335500 Karcher | Kärcher

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    Aspirator de geam Kärcher, pulverizator cu lavetă, detergent, încărcător, rezervă și capac de protecție.

    Aspirator geamuri profesional

    WVP 10 *EU

    Cod produs: 1.633-550.0

    Multumita design-ului inovator, noul model profesional de aspirator de geamuri, WVP 10, curata fara restrictii suprafetele plate si netede pe verticala, orizontala cat si deasupra capului.