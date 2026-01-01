    ASPIRATORUL USCAT T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

    Sustenabil și igienic - împotriva prafului și a murdăriei: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast este fabricat din 60% materiale reciclate* și, prin urmare, este extrem de sustenabil. De asemenea, acesta impresionează prin puterea mare de aspirare, precum și prin filtrul HEPA 14 extrem de eficient, greutatea redusă și raportul foarte bun preț-performanță.
    * Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.

    Filtrare sigură cu filtru HEPA 14

    Filtrul HEPA 14 (DIN EN 1822:2019), împreună cu aspiratorul T 11/1 Classic, asigură cele mai înalte standarde de siguranță în zonele cu cerințe ridicate de igienă și poate elimina chiar și particulele de SARS-CoV-2 din aerul ambiental.

    Fabricat din 60% plastic reciclat*

    Design sustenabil și inovator, realizat din 60% plastic reciclat*. Producția cu un consum redus de materii prime economisește energie și reduce cantitatea de deșeuri. Utilizarea materialelor reciclate contribuie, de asemenea, la diminuarea emisiilor de CO₂. (*Toate componentele din plastic, cu excepția accesoriilor.)

    Sustenabilitate

    Eficiență ridicată în materie de sustenabilitate și curățenie

    Sustenabilitate plus igienă, putere maximă de aspirare și durabilitate. Cu un conținut de materiale reciclate de 60%, necesarul de energie este deja redus semnificativ în timpul producției, iar utilizarea de materii prime valoroase este minimizată. Acest lucru înseamnă că nu este doar foarte ecologic, ci și foarte robust și durabil. Alegerea perfectă pentru performanțe eficiente de curățare.

    Sustenabilitate

    Protejarea resurselor, reducerea risipei

    Fabricat din 60% plastic reciclat, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ajută la economisirea resurselor valoroase și contribuie, de asemenea, la sustenabilitatea ecologică. Utilizarea plasticului reciclat este doar una dintre numeroasele soluții sustenabile pentru reducerea deșeurilor și conservarea resurselor adoptate la Kärcher, o companie de familie extrem de inovatoare. Sustenabilitatea a fost deja integrată în strategia corporativă de mulți ani.

    CALEA SUSTENABILĂ PENTRU REZULTATE PERFECTE DE CURĂȚARE

    Deosebit de prietenos cu mediul: 60% conținut de materiale reciclate

    Aspiratorul T 11/1 Classic HEPA Re!Plast de la Kärcher este fabricat din 60% plastic reciclat. Acest lucru permite aspiratorului să combine perfect estetica, robustețea și durabilitatea, garantând în același timp o eficiență ridicată la fiecare utilizare.

    Filtru igienic HEPA 14

    Extrem de eficient și igienic: Filtrul HEPA 14

    Datorită unui filtru HEPA 14 standard cu un grad de filtrare și separare de 99,995%, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Filtrul reține particule mici, cum ar fi virusuri, aerosoli și germeni care măsoară doar câțiva micrometri și este certificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019. Acest lucru garantează un aer evacuat foarte curat.

    Nivel de zgomot foarte redus: doar 61 dB(A)

    Nivelul redus de zgomot, de doar 61 dB(A), protejează auzul personalului de curățenie în timpul programelor lungi de lucru. Datorită funcționării silențioase, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast este ideal pentru utilizare în zone sensibile la zgomot, precum și pe timpul nopții.

    Dotări inteligente – tot ce ai nevoie.

    Design sustenabil din materiale reciclate

    Design sustenabil al produsului

    Design modern, elegant în negru și cu un conținut din 60% plastic reciclat* pentru aplicații de curățare economice și prietenoase cu mediul. T 11/1 Classic HEPA Re!Plast combină calitatea și funcționalitatea de top cu un design sustenabil și cu o cantitate mare de materiale reciclate.
    *Toate componentele din plastic, cu excepția accesoriilor.

    Filtru HEPA 14 pentru zonele sensibile din punct de vedere igienic

    Filtru HEPA 14 igienic și sigur

    Filtrul HEPA 14 certificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019 garantează cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Cu un grad ridicat de filtrare și separare de 99,995%, acesta reține chiar și cele mai mici particule, cum ar fi virusurile, aerosolii și germenii care măsoară doar câțiva micrometri - pentru un aer evacuat curat și de înaltă calitate.

    Robust, durabil și economic

    T 11/1 Classic HEPA Re!Plast impresionează prin robustețe, durabilitate și un raport excelent preț-performanță. Acest lucru garantează eficiența sa ridicată. O bară de protecție robustă protejează aparatul împotriva șocurilor și a impacturilor - asigurându-i astfel o durată lungă de viață. Cu roțile sale mari, robuste și pivotante, este extrem de manevrabil.

    Spațiu integrat de depozitare a accesoriilor

    Accesoriile furnizate pot fi depozitate convenabil pe aspirator, astfel încât T 11/1 Classic HEPA Re!Plast poate fi transportat cu ușurință. Cablul de alimentare este depozitat rapid și sigur pe cârligul dedicat, evitându-se astfel riscul de împiedicare. Poziția de parcare permite depozitarea practică a duzei de podea pe aspirator.

    Mâner ergonomic de transport

    Ușor și ergonomic

    Datorită greutății reduse, Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast poate fi transportat cu ușurință pe scări și pe distanțe mai lungi, chiar și cu o singură mână, cu ajutorul mânerului ergonomic de transport. Chiar și activitățile de curățare mai lungi pot fi gestionate cu ușurință datorită greutății reduse a aspiratorului.

    Curățare profesională pentru furnizorii de servicii de curățenie

    De la profesioniști pentru profesioniști: specialistul perfect pentru sarcini solicitante

    Aspiratorul T 11/1 Classic HEPA Re!Plast stăpânește diverse aplicații – ori de câte ori trebuie curățate în mod regulat suprafețe dure sau textile. Datorită conceptului său sustenabil cu 60% materiale reciclate și filtrului HEPA 14 extrem de eficient, aspiratorul uscat este ideal pentru aplicații profesionale de curățenie, chiar și în zone cu cerințe ridicate de igienă.

    Pentru furnizorii de servicii de curățenie

    • Curățare profesională a suprafețelor dure și textile
    • Utilizare în zone comune precum recepții, birouri, săli de ședințe și seminarii
    • Versatil în locații cu cerințe ridicate de igienă, datorită filtrului HEPA 14