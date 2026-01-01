Manuale de utilizare

Aici poți găsi instrucțiunile de utilizare relevante pentru fiecare produs. Instrucțiunile noastre de utilizare îți oferă informații despre utilizare, siguranță, punerea în funcțiune inițială, date tehnice, accesorii și informații privind eliminarea. De multe ori, un singur manual de utilizare include mai multe limbi. De asemenea, sunt folosiți și termeni sinonimi pentru instrucțiuni de utilizare, precum manual de utilizare, manual de operare sau ghid de utilizare.