La Kärcher, știm la ce te aștepți de la aparatul tău de spălat cu presiune – cea mai înaltă calitate, performanță de top și asistență pe toată durata de viață a acestuia. Îndeplinirea acestor cerințe se află în centrul a tot ceea ce facem. De aceea, oferim o garanție de 5 ani pentru toate aparatele de spălat cu presiune din gama Home & Garden.

Vom trimite confirmarea înregistrării produsului la adresa de e-mail pe care ai furnizat-o. Dacă este necesar, verifică și folderul de spam. Te rugăm să păstrezi acest e-mail ca dovadă a garanției, pentru a-l putea prezenta în cazul unei solicitări de garanție, împreună cu dovada achiziției (factură/bon fiscal).