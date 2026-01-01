    Pachete service Kärcher

    Cu pachetele de service Kärcher beneficiezi de siguranță, fiabilitate și costuri reduse garantate.

    Mai bine previi decât să repari

    Flota ta nu este doar o investiție, ci și o parte esențială a afacerii tale. Prin inspecții regulate și mentenanță realizate de specialiști, asiguri disponibilitatea flotei și reduci la minimum riscul de nefuncționare. În plus, poți prelungi durata de viață a echipamentelor tale și le poți crește valoarea actuală. Contractele noastre de service se potrivesc perfect, mai ales dacă echipamentele tale sunt utilizate mai puțin de 250 de ore pe an. Dacă acestea sunt folosite mai des, îți recomandăm contractele noastre full service.

    Avantajele pachetelor de service:

    • Perioada de nefuncționare a echipamentului este minimă
    • Asigură cel mai înalt nivel de fiabilitate și siguranță în operare pentru mașina ta
    • Rentabilitate crescută și durată de viață mai mare pentru echipamente
    • Inspecții periodice de siguranță, conform cerințelor legale
    • Se utilizează piese de schimb și accesorii originale Kärcher
    • Răspuns rapid la solicitări
    • Tehnicieni Kärcher calificați și cu experiență
    • Reviziile sunt planificate de Kärcher, fără să pierzi timp din programul tău
    • În contract poate fi inclus un număr nelimitat de inspecții și revizii
    • Costurile sunt predictibile și planificabile
    • Reduceri la toate comenzile de piese de schimb și accesorii (prin service), dacă a fost solicitat un tehnician
    • Costuri de operare reduse
    3 pachete de service Kärcher

    Alege-ți pachetul care ți se potrivește

    Pe baza experienței noastre și a dorințelor clienților, oferim 3 pachete de service Kärcher, pe care le poți extinde după nevoie cu accesorii, acumulatori și consumabile.

    Cu toate pachetele, beneficiezi de tarife orare reduse și tarife fixe pentru deplasări. În plus, ai reduceri pentru piesele de schimb folosite, precum și pentru consumabile, agenți de curățare și acumulatori.

    1. Pachet Service Inspect

    Kärcher Inspect este pachetul de service indispensabil pentru orice profesionist: include toate inspecțiile conform specificațiilor producătorului și verificările de siguranță prevăzute de lege pentru echipament. Cu acest pachet beneficiezi de un nivel ridicat de siguranță la locul de muncă pentru operator și de dovezi fiabile pentru asociațiile profesionale și companiile de asigurări.

    • Verificarea de siguranță și inspectie anuală
    • Emiterea raportului de service și aplicarea etichetei de service
    • Discount de 15% din prețul de listă pentru accesorii și piese care nu fac parte din contract
    Kärcher Inspect
    Kärcher Maintain

    2. Pachet Service Maintain

    Kärcher Maintain este un pachet care include întreaga mentenanță, îți garantează siguranța maximă și prelungește durata de viață a echipamentului tău. Tehnicienii noștri de service verifică și întrețin regulat echipamentele tale, înlocuind piesele stabilite, astfel încât să maximizeze disponibilitatea și durata de viață a acestora. În același timp, riscul de defectare este redus la minimum.

    • Mentenanță preventivă a echipamentului
    • Stoc de piese de schimb dedicate mentenanței preventive
    • Verificarea de siguranță și inspecție anuală
    • Emiterea raportului de service și aplicarea etichetei de service
    • Discount de 20% din prețul de listă pentru accesorii și piese de schimb care nu fac parte din contract

    3. Pachet Full Service

    Kärcher Full Service îți garantează disponibilitatea maximă a echipamentelor tale, cu un control complet al costurilor. Beneficiezi de o garanție funcțională pentru echipamentul tău, care include toate serviciile și piesele de schimb necesare pentru o operare sigură, economică și fiabilă.

    • Toate reparațiile necesare pentru a menține echipamentul în parametrii optimi de funcționare
    • Mentenanță preventivă a echipamentului
    • Stoc de piese de schimb dedicate mentenanței preventive
    • Verificarea de siguranță și inspecție anuală
    • Emiterea raportului de service și aplicarea etichetei de service
    • Timp de răspuns: 24 de ore de la solicitare
    • Timp de intervenție: 48 de ore de la solicitare
    • Termen de reparație: 72 de ore de la constatare
    • Discount de 25% din prețul de listă pentru accesorii și piese care nu fac parte din prezentul contract
    Kärcher Full Service
    Service complet Kärcher

    Service complet, adaptat nevoilor tale

    La toate variantele de contracte putem include la solicitarea ta: accesorii, consumabile, acumulatori.

    Opțiunea Pachet Consumabile include livrarea anuală a consumabilelor pe toată durata contractului. Ești scutit de timpul și efortul necesar pentru a plasa comenzi repetate. Alegi dinainte tipul și cantitatea (agent de curățare sau alte consumabile, cum ar fi perii sau lamele de aspirare), iar noi le livrăm pentru intervențiile tehnicienilor noștri de service.