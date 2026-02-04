Använd ånga för att ta itu med smuts: Kärcher SC 2 Upright EasyFix rengör varje tätt hårt golv – även trä. Med sin förinställda och lättmanövrerade ångflödeskontroll i 2 steg, tar grundlig rengöring med Kärcher ångtvätt bort upp till 99,999 % av coronavirus¹⁾ och 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier²⁾ från hårda ytor. Ångtvätten värms upp på ett ögonblick och är omedelbart klar att användas med en fyllbar och avtagbar färskvattentank, inkl. avkalkningspatron. Enhetens driftstatus är synlig med färgkoderna för lysdioderna vid handtaget. Kombinationen är perfekt: för ännu mer noggrann rengöring och snabb byte av dukar utan kontakt med smuts, fästs Kärchers mikrofiberdukar i golvmunstycket EasyFix med hjälp av ett kardborrefäste.