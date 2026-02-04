Ångmopp SC 2 Upright EasyFix
Med ångtvätten SC 2 Upright EasyFix avlägsnas upp till 99,999 % av alla vanliga hushållsbakterier²⁾ från hårda ytor.
Använd ånga för att ta itu med smuts: Kärcher SC 2 Upright EasyFix rengör varje tätt hårt golv – även trä. Med sin förinställda och lättmanövrerade ångflödeskontroll i 2 steg, tar grundlig rengöring med Kärcher ångtvätt bort upp till 99,999 % av coronavirus¹⁾ och 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier²⁾ från hårda ytor. Ångtvätten värms upp på ett ögonblick och är omedelbart klar att användas med en fyllbar och avtagbar färskvattentank, inkl. avkalkningspatron. Enhetens driftstatus är synlig med färgkoderna för lysdioderna vid handtaget. Kombinationen är perfekt: för ännu mer noggrann rengöring och snabb byte av dukar utan kontakt med smuts, fästs Kärchers mikrofiberdukar i golvmunstycket EasyFix med hjälp av ett kardborrefäste.
Egenskaper och fördelar
Förinställd ångflödeskontroll i 2 steg för rengöring av olika ytorMöjlighet att välja rätt ånginställning för aktuell golvtyp med hjälp av symboler för trä, kakel eller matta.
Slimmad konstruktion och golvhuvud med svivelledErgonomisk, effektiv rengöring med full golvkontakt, oavsett användarens längd, tack vare den flexibla munstycket.
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatronTack vare den intelligenta avkalkningspatronen avlägsnas kalken automatiskt från vattnet. Den avtagbara tanken är lätt att fylla när som helst – för kontinuerlig ånga utan att avbryta ditt arbete.
Kort uppvärmningstid
- Med en uppvärmningstid på endast 30 sekunder är enheten redo att användas på nolltid.
- Rött pulserande ljus visar när ångtvätten håller på att värmas upp och ett konstant grönt ljus indikerar att den är redo att använda.
EasyFix golvmunstycke med flexibel led och kardborrefäste för golvduken
- Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix blir det ett optimalt rengöringsresultat på alla typer av hårda golv i hemmet.
- Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet.
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 50
|Värmeeffekt (W)
|1600
|Kabellängd (m)
|5
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|0,4
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4
|Mått (L × B × H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick.
Följande ingår
- EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Golvmunstycke: EasyFix
Standardutrustning
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: ett handtag (två-steg)
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
Videos
Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- Hårda golv
Tillbehör
SC 2 Upright EasyFix Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.