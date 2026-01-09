PrimoFlex® slang 1/2" – 50 m

Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.

Kvalitetsslangen PrimoFlex®, som mäter 1/2" i diameter och 50 m i längd, är perfekt för bevattning av områden och trädgårdar i alla storlekar. Denna trädgårdsslang, som består av tre lager och är försedd med tryckbeständigt förstärkningsnät, är fri från ftalater (< 0,1 %), kadmium, barium och bly, vilket innebär att den är helt fri från hälsofarliga ämnen. Det väderbeständiga yttre anti-UV-lagret skyddar materialet, och det ogenomskinliga mellersta lagret förhindrar algbildning inuti slangen. Sprängtrycket är 24 bar. Slangen kan även stolsera med en imponerande temperaturbeständighet på mellan -20 och 65 °C. Vi lämnar 12 års garanti på denna flexibla trädgårdsslang. Trädgårdsslangarna som ingår i Kärchers bevattningssortiment är exceptionellt flexibla, robusta och beständiga mot böjning. Lång livstid plus enkel hantering är lika med en vinnande kombination. Kärcher: Det kloka valet för dina bevattningsbehov.

Egenskaper och fördelar
12 års garanti
  • Garanterad hållbarhet
3-lagers
  • Knutfri.
Sprängtryck: 24 bar
  • Garanterad robusthet.
Behändig trädgårdsslang med tryckbeständig vävd förstärkning
  • För enkel hantering.
Fri från kadmium, barium och bly
  • Utgör inte någon risk för hälsa eller miljö
Opaka mellanskikt förhindrar algbildning i slangen
  • Garanterad robusthet och hållbarhet.
Ftalatfri (< 0,1 %) kvalitativ trädgårdsslang
  • Utgör inte någon risk för hälsa eller miljö
Väderbeständigt anti-UV skydd
  • Garanterad robusthet.
Specifikationer

Tekniska data

Diameter 1/2″
Slanglängd (m) 50
Färg Gul
Vikt (kg) 5,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,6
Mått (L × B × H) (mm) 380 x 380 x 155
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För bevattning av stora trädgårdar
  • För bevattning av krukväxter
  • För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg