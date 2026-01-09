Kvalitetsslangen PrimoFlex®, som mäter 1/2" i diameter och 50 m i längd, är perfekt för bevattning av områden och trädgårdar i alla storlekar. Denna trädgårdsslang, som består av tre lager och är försedd med tryckbeständigt förstärkningsnät, är fri från ftalater (< 0,1 %), kadmium, barium och bly, vilket innebär att den är helt fri från hälsofarliga ämnen. Det väderbeständiga yttre anti-UV-lagret skyddar materialet, och det ogenomskinliga mellersta lagret förhindrar algbildning inuti slangen. Sprängtrycket är 24 bar. Slangen kan även stolsera med en imponerande temperaturbeständighet på mellan -20 och 65 °C. Vi lämnar 12 års garanti på denna flexibla trädgårdsslang. Trädgårdsslangarna som ingår i Kärchers bevattningssortiment är exceptionellt flexibla, robusta och beständiga mot böjning. Lång livstid plus enkel hantering är lika med en vinnande kombination. Kärcher: Det kloka valet för dina bevattningsbehov.