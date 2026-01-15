Slangsats för vattenförsörjning
Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.
Slangsatsen för vattenförsörjning är inte enbart avsedd att användas som försörjningsslang för högtryckstvättar utan även för trädgårdsbevattning. Satsen levereras färdig för inkoppling och består av en 10 m ftalatfri PrimoFlex®-slang (1/2"), en slangkoppling, en slangkoppling med Aqua Stop och en universell koppling för kranar utan gänga. Med hjälp av reduceringsnippeln kan krananslutningen användas med kranar med ytterdiameter 15–20 mm. Allt kan installeras utan verktyg.
Egenskaper och fördelar
Slangsats som är färdig att koppla in
- Perfekt för trädgårdsbevattning och för vattenförsörjning vid rengöring med högtryck.
10 m 1/2" PrimoFlex®-slang
- Flexibel slang med tryckbeständig, vävd armering.
Universell krananslutning
- Smidig koppling till kranar utan gänga med ytterdiameter 15–20 mm.
Specifikationer
Tekniska data
|Slanglängd (m)
|10
|Storlek på gänga
|G1/2
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|1,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|270 x 270 x 80
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
Tidigare års produkter
- G 4.10 M
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 3.91 MD plus
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7.700
- K2 Car
- K3 Full Control Car & Home T150
- K3 Home
- K4 Premium
- K4 Premium Home
- K4 Premium eco!ogic Home
- K4 Silent
- K5
- K5 Premium
- K5 Premium Home
- K5 Premium eco!ogic
- K7 Premium
- K7 Premium eco!ogic
- KHB 18-44 Battery Set
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg