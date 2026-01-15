Slangsats för vattenförsörjning

Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.

Slangsatsen för vattenförsörjning är inte enbart avsedd att användas som försörjningsslang för högtryckstvättar utan även för trädgårdsbevattning. Satsen levereras färdig för inkoppling och består av en 10 m ftalatfri PrimoFlex®-slang (1/2"), en slangkoppling, en slangkoppling med Aqua Stop och en universell koppling för kranar utan gänga. Med hjälp av reduceringsnippeln kan krananslutningen användas med kranar med ytterdiameter 15–20 mm. Allt kan installeras utan verktyg.

Egenskaper och fördelar
Slangsats som är färdig att koppla in
  • Perfekt för trädgårdsbevattning och för vattenförsörjning vid rengöring med högtryck.
10 m 1/2" PrimoFlex®-slang
  • Flexibel slang med tryckbeständig, vävd armering.
Universell krananslutning
  • Smidig koppling till kranar utan gänga med ytterdiameter 15–20 mm.
Specifikationer

Tekniska data

Slanglängd (m) 10
Storlek på gänga G1/2
Färg Gul
Vikt (kg) 1,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,3
Mått (L × B × H) (mm) 270 x 270 x 80

Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.

Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg