Slangsatsen för vattenförsörjning är inte enbart avsedd att användas som försörjningsslang för högtryckstvättar utan även för trädgårdsbevattning. Satsen levereras färdig för inkoppling och består av en 10 m ftalatfri PrimoFlex®-slang (1/2"), en slangkoppling, en slangkoppling med Aqua Stop och en universell koppling för kranar utan gänga. Med hjälp av reduceringsnippeln kan krananslutningen användas med kranar med ytterdiameter 15–20 mm. Allt kan installeras utan verktyg.