Slangvagnen HT 3,420 Kit 1/2" är redo att användas och passar perfekt till bevattning av medelstora till större ytor och trädgårdar. Tack vare dess innovativa hopfällbara funktion, kan den stoppas undan utan problem och blir därför mycket platsbesparande. Levereras med höj-och sänkbara handtag, 20 m 1/2 "PrimoFlex ® slang, munstycke Plus, 3 st slangkopplingar, 1 slangkoppling med Aqua Stop, G3/4 krananslutning och G1/2 reduceringsnippel. Kapacitet: 40 m 1/2 "-slang eller 30 m 5/8"-slang eller 20 m 3/4 "-slang. Levereras färdigmonterad. Bevattning med Kärcher är det smarta sättet att vattna!