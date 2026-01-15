HT 3.420 slangvagn kit - 20 m slang
Kompakt slangvagn med 20 meter lång slang. Justerbart handtag som är höj-och sänkbart, vinklad slanganslutning, frihjulsvev och innovativ hopfällbar funktion för platsbesparande förvaring. Levereras färdigmonterad.
Slangvagnen HT 3,420 Kit 1/2" är redo att användas och passar perfekt till bevattning av medelstora till större ytor och trädgårdar. Tack vare dess innovativa hopfällbara funktion, kan den stoppas undan utan problem och blir därför mycket platsbesparande. Levereras med höj-och sänkbara handtag, 20 m 1/2 "PrimoFlex ® slang, munstycke Plus, 3 st slangkopplingar, 1 slangkoppling med Aqua Stop, G3/4 krananslutning och G1/2 reduceringsnippel. Kapacitet: 40 m 1/2 "-slang eller 30 m 5/8"-slang eller 20 m 3/4 "-slang. Levereras färdigmonterad. Bevattning med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
1 x slangkoppling med vattenstopp
20 m 1/2" PrimoFlex® slang
3 x slangkoppling
Levereras färdigmonterad
Frihjulsvev
- Enkel av- och upprullning av slangen.
Krananslutning G3/4 med G1/2 reduceringsnippel
Stora hjul
- För ökad flexibilitet.
Höj- och sänkbart handtag
Volym: 40 m 1/2" slang, 30 m 5/8" slang eller 25 m 3/4" slang.
- Lämplig för alla vanliga trädgårdsslangar
Hopfällbar
- Platsbesparande förvaring
Specifikationer
Tekniska data
|Slanglängd (m)
|20
|Slangkapacitet (m)
|Max. 20 (1/2")
|Sprängtryck (bar)
|24
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|2,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|390 x 450 x 700
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Fällning av mindre träd
- För bevattning av stora trädgårdar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
