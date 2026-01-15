En vagn att ta med sig! Den nya färdigmonterade vagnssatsen HT 4.520 1/2" med tillbehörsförvaring för spolhandtag, spolrör osv., liksom förvaringskrokar för den korta slangen, är fullmatad med idéer. Praktisk: du slipper omaket med att dra runt på den långa slangen i trädgården, eftersom den lätthanterliga vagnen alltid finns vid användarens sida när det ska vattnas. Den långa slangen kopplas till vattenkranen, rullas ut på marken och stannar sedan där. På så vis förblir rabatter, buskar, möbler och slang intakta. Vattningen sköts sedan smidigt runt slangvagnen med hjälp av den kortare slangen. Inget annat står i vägen för trädgårdens skötsel! Dessutom är vagnssatsen HT 4.520 1/2" enkel att förvara och kräver minimalt utrymme tack vare den innovativa hopfällningsfunktionen. Funktioner: handtag som är reglerbart i höjdled, 20 m 1/2" PrimoFlex®-slang, munstycke, tre slangkopplingar, en slangkoppling med Aqua Stop, krananslutning G3/4 och reduceringsnippel G1/2. Volym: 50 m 1/2" slang, 35 m 5/8" slang eller 23 m 3/4" slang. Färdigmonterad.