HT 4.520 slangvagnsset 1/2"
Mycket rörlig slangvagn med förvaringskrok och tillbehörshållare. Med handtag som är reglerbart i höjdled, vinklad kopplingsanslutning, frigående vevhandtag och avancerad hopfällningsfunktion.
En vagn att ta med sig! Den nya färdigmonterade vagnssatsen HT 4.520 1/2" med tillbehörsförvaring för spolhandtag, spolrör osv., liksom förvaringskrokar för den korta slangen, är fullmatad med idéer. Praktisk: du slipper omaket med att dra runt på den långa slangen i trädgården, eftersom den lätthanterliga vagnen alltid finns vid användarens sida när det ska vattnas. Den långa slangen kopplas till vattenkranen, rullas ut på marken och stannar sedan där. På så vis förblir rabatter, buskar, möbler och slang intakta. Vattningen sköts sedan smidigt runt slangvagnen med hjälp av den kortare slangen. Inget annat står i vägen för trädgårdens skötsel! Dessutom är vagnssatsen HT 4.520 1/2" enkel att förvara och kräver minimalt utrymme tack vare den innovativa hopfällningsfunktionen. Funktioner: handtag som är reglerbart i höjdled, 20 m 1/2" PrimoFlex®-slang, munstycke, tre slangkopplingar, en slangkoppling med Aqua Stop, krananslutning G3/4 och reduceringsnippel G1/2. Volym: 50 m 1/2" slang, 35 m 5/8" slang eller 23 m 3/4" slang. Färdigmonterad.
Egenskaper och fördelar
1 x slangkoppling med vattenstopp
20 m 1/2" PrimoFlex® slang
3 x slangkoppling
Slangkoppling
Levereras färdigmonterad
Hållare för spolrör och spolhandtag
- För ökad flexibilitet.
Frihjulsvev
- Enkel av- och upprullning av slangen.
Krananslutning G3/4 med G1/2 reduceringsnippel
Stora hjul
- För ökad flexibilitet.
Höj- och sänkbart handtag
Specifikationer
Tekniska data
|Slanglängd (m)
|20
|Slangkapacitet (m)
|Max. 20 (1/2")
|Sprängtryck (bar)
|24
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|4,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5
|Mått (L × B × H) (mm)
|440 x 485 x 857
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Videos
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Fällning av mindre träd
- För bevattning av stora trädgårdar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
HT 4.520 slangvagnsset 1/2" Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.