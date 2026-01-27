Den robusta Kärcher Premium väggkonsolen med låda är idealisk för enkel montering på väggen. Den är platsbesparande och erbjuder en mängd olika förvaringsmöjligheter för munstycken och spolhandtag. Dessutom levereras den med en förvaringslåda för kopplingar, spolhandtag och trädgårdshandskar. Men det finns mer: För att hålla ordning på alla trädgårdsredskap levereras den också med en förvaringslåda för trädgårdssaxar, spadar och andra trädgårdsredskap. Den är lämplig för alla vanliga trädgårdsslangar. De innovativa slangförvaringssystemen från Kärcher sätter nya standarder för funktion, design och kvalitet. De möjliggör snabb och enkel av- ​​och pårullning av slangen – samtidigt som de sparar utrymme. Bevattning med Kärcher är det smarta sättet att vattna!