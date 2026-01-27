Premium väggkonsol med slang
Robust väggkonsol av premiumkvalitet med låda för enkel montering på väggen. Praktisk och platsbesparande slangförvaring. Med förvaringslåda för munstycken, kopplingar och trädgårdshandskar samt förvaringslåda för trädgårdssaxar etc. Lämplig för alla vanliga slangar.
Den robusta Kärcher Premium väggkonsolen med låda är idealisk för enkel montering på väggen. Den är platsbesparande och erbjuder en mängd olika förvaringsmöjligheter för munstycken och spolhandtag. Dessutom levereras den med en förvaringslåda för kopplingar, spolhandtag och trädgårdshandskar. Men det finns mer: För att hålla ordning på alla trädgårdsredskap levereras den också med en förvaringslåda för trädgårdssaxar, spadar och andra trädgårdsredskap. Den är lämplig för alla vanliga trädgårdsslangar. De innovativa slangförvaringssystemen från Kärcher sätter nya standarder för funktion, design och kvalitet. De möjliggör snabb och enkel av- och pårullning av slangen – samtidigt som de sparar utrymme. Bevattning med Kärcher är det smarta sättet att vattna!
Egenskaper och fördelar
Förvaringsmöjligheter för munstycken och spolhandtag
Praktisk och platsbesparande slangförvaring
- Allt lagras på ett ställe
- Lämplig för alla vanliga trädgårdsslangar
Robust material
- Lång livslängd
Förvaring för kopplingar, munstycken och trädgårdshandskar
Väggfäste
- Enkel montering på väggen
Specifikationer
Tekniska data
|Slangkapacitet (m)
|Max. 35 (1/2") / Max. 25 (5/8") / Max. 20 (3/4")
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|150 x 300 x 460
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- Fällning av mindre träd
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg