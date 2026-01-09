Ett effektivt bevattningssystem kräver tillförlitliga krankopplingar, slangkopplingar och slangar. Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör för in- och frånkoppling samt reparation av bevattningssystem. Till exempel tvåvägskopplingen för koppling av två slangar. Denna högkvalitativa universella tvåvägskoppling passar till alla standardslangar för trädgård och är ergonomiskt utformad för enkel hantering. Tvåvägskoppling som är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.