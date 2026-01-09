2-vägskoppling
För koppling av två slangar. Robust design. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.
Ett effektivt bevattningssystem kräver tillförlitliga krankopplingar, slangkopplingar och slangar. Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör för in- och frånkoppling samt reparation av bevattningssystem. Till exempel tvåvägskopplingen för koppling av två slangar. Denna högkvalitativa universella tvåvägskoppling passar till alla standardslangar för trädgård och är ergonomiskt utformad för enkel hantering. Tvåvägskoppling som är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.
Egenskaper och fördelar
Robust utformning
- Garanterad robusthet.
För koppling av två slangar
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|51 x 36 x 36
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg